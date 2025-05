Palladino va aiutato e sostenuto. Il Corr.Sport: "Ecco perché va fatto ora"

Come sottolinea stamani il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina è in un momento in cui giocare bene non conta più, conta solo vincere e portare a casa tre punti. La squadra viola deve fare nove punti per conquistare un posto in Europa e per vincere tutt’e tre le partite (Venezia, Bologna e Udinese) ha bisogno di tirar fuori le huevos. Il quotidiano fa i nomi dei leader che devono prendere in mano la squadra: De Gea, Dodo, Gosens, Fagioli e Gudmundsson, visto che Kean rischia di saltare la partita di domani.

Sostenere Palladino. Il quotidiano sostiene che in questo momento decisivo, il giovane allenatore Palladino va aiutato e sostenuto, soprattutto dopo la conferma triennale. Con il Betis la Fiorentina ha chiuso la partita senza Fagioli (che chiedeva al tecnico il perché della sostituzione: aveva in mano il gioco), Dodo, Gosens e Gudmundsson, per mettere due giocatori inconsistenti (da quando sono arrivati a Firenze) come Zaniolo e Colpani. E’ in queste situazioni che Palladino ha bisogno di un sostegno