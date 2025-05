FirenzeViola Classifica e incroci: tutto ciò che c'è da sapere sulle speranze europee della Fiorentina

Una Fiorentina che si lecca le ferite dopo l'eliminazione dalla Conference League si prepara a prendere il treno in direzione laguna di Venezia e provare a salvare una stagione che senza Europa rischia di essere fallimentare, nonostante il fatto che quasi sicuramente la squadra di Palladino farà più punti della scorsa stagione (furono 60 totali, la Fiorentina attualmente è a 59). A tre giornate dal termine è tutto possibile anche se le probabilità che la squadra viola riesca ad ottenere un posto in una competizione europea sono ridotte quasi al lumicino. Vediamo perché anche se preparatevi: i calcoli da fare sono molti complicati.

Il fattore Milan-Bologna

È curioso da dire, ma la Fiorentina avrebbe dovuto tifare Bologna in questo finale di stagione. Il motivo? Considerando che chi vince la Coppa Italia viene automaticamente ammesso alla prossima Europa League togliendo così un posto alla classifica di Serie A, il fatto che attualmente i rossoblu e il Milan siano al settimo e ottavo posto implica che chiunque vincerà la competizione nazionale costringerà il sesto in classifica a fare la Conference League, e solo il quinto in Serie A ad accedere alla prossima Europa League. C'è da dire che a questo punto, considerando che la 37esima giornata sarà Fiorentina-Bologna, non ci sono più speranze che possano andare entrambe in Europa League.

Le possibili combinazioni

Per quanto riguarda direttamente le ultime tre partite di campionato della Fiorentina, chiariamolo subito: solo con 9 punti tra Venezia, Bologna e Udinese c'è speranza di poter accedere almeno alla Conference League. Andando a vedere i possibili incroci in questo finale di stagione infatti, con 9 punti la Fiorentina arriverebbe a 68 punti totali, una cifra che non garantisce l'Europa ma che può far sperare. In questo caso, la Juventus dovrebbe vincere sia con Udinese che con Venezia per arrivare davanti ai viola, così come la Lazio dovrebbe vincere con Inter e Lecce. Più complicato prevedere cosa farà la Roma, che intanto dovrebbe non fare punti con l'Atalanta: in quel caso, i giallorossi con Milan e Torino dovrebbero per forza fare 6 punti per finire davanti alla Fiorentina. Per quanto riguarda il Bologna, se la Fiorentina dovesse fare 3 punti con il Venezia e poi dovesse battere i rossoblu al Franchi, allora arriverebbe per forza di cose davanti alla squadra di Italiano.

Cosa succede se la Fiorentina non vince a Venezia

In caso di pareggio o addirittura sconfitta della Fiorentina in Veneto, la situazione si farebbe in pratica irrimediabile. Con uno o zero punti, la Fiorentina dovrebbe sperare in un suicidio di almeno tre squadre - Juventus, Lazio e Roma - che dovrebbero fare al massimo un punto in due partite. Una situazione pressoché impossibile visti anche gli impegni non complicatissimi di tutte e tre. Domani sera il quadro sarà decisamente più chiaro, ma intanto la Fiorentina ha una missione: vincere a Venezia per tenere vivo lo spirito. Poi sarà il fato a decidere cosa resterà in mano a Palladino.

Classifica

4) Juventus 64 punti

5) Lazio 64pt

6) Roma* 63pt

7) Bologna 62pt

8) Milan 60

9) Fiorentina* 59pt

Punti a disposizione

Fiorentina, Roma 9

Juventus, Lazio, Bologna, Milan, 6

Domani (36esima giornata)

Venezia-Fiorentina

Atalanta-Roma

Giornata 37

Juventus-Udinese

Inter-Lazio

Fiorentina-Bologna

Roma-Milan

Giornata 38

Bologna-Genoa

Venezia-Juventus

Lazio-Lecce

Udinese-Fiorentina

Torino-Roma

Milan-Monza