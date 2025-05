Da Gud a Kean passando per Fagioli, Dodo e Adli, troppi big hanno steccato Fiorentina-Betis

La Curva Fiesole aveva chiesto una Fiorentina con lo spirito guerriero. Sicuramente la formazione di Palladino ha messo il cuore contro il Betis ma più che indomita è stata imperfetta, non nella sua miglior versione. Forse l'appuntamento più importante non è arrivato nel momento migliore, ma sta di fatto che la viola, soprattutto nei suoi big, ha steccato. Così La Nazione oggi in edicola commenta l'uscita della Fiorentina dalla Conference League in semifinale contro il Real Betis. Soprattutto in 5 sono risultati hanno disatteso le alte aspettative. Gudmundsson, Dodo, Fagioli, Kean e Adli. L'ex attaccante della Juventus veniva da un periodo difficile, tornato in campo con la Roma ha fallito tante occasioni da gol, e forse non è arrivato nelle migliori condizioni soprattutto mentali alla gara. Poi ci sono l'islandese, Adli e Dodo che sono in un'evidente fase di calo. Infine Fagioli che nell'ultimo periodo sembra essere distante e preoccupato da altri pensieri.

Oltre a loro uno scarso contributo è stato dato dai cambi. Il loro apporto al match, Richardson escluso, è stato pressoché nullo. Lo ha confermato lo stesso Palladino nel post gara lanciando una frecciata soprattutto a Beltran e Zaniolo. Non è la prima volta che le secondo linee steccano. Da inizio stagione in Serie A solo 5 gol sono stati segnati da chi si è alzato dalla panchina viola. Di questi 4 solo due decisivi, quelli di Gudmundsson contro la Lazio a fine settembre.