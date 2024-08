GAZZETTA, Gonzalez vuole la Juventus: oggi l'incontro

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, scrive che la priorità in casa Juventus resta Nicolas Gonzalez. Oggi è in programma un incontro con la Fiorentina in cui il ds bianconero Giuntoli proverà a sbloccare la situazione: i bianconeri hanno già incassato il sì del giocatore che a sua volta ha comunicato ai viola di volersi trasferire a Torino. Il rilancio è previsto per oltre 30 milioni più il cartellino di Arthur e Kostic, in uscita. Sullo sfondo resta sempre l'Atalanta.