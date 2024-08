GAZZETTA, Ecco i tre acquisti viola delle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore di mercato, la società viola ha sistemato le ultime tessere del puzzle da regalare a Raffaele Palladino. Ieri sono stati fatti tre acquisti: Edoardo Bove, Danilo Cataldi e Robin Gosens che, come riporta La Gazzetta dello Sport, conoscono bene il campionato italiano.

Il centrocampista ex Roma, cercato e voluto dal tecnico viola, arriva a Firenze in prestito con il diritto di riscatto fissato a 10,5 milioni che diventa obbligo in base alle presenze (QUI I DETTAGLI). Anche Cataldi arriva in prestito con il diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Infine Gosens preso dall'Union Berlino a 750mila euro con diritto di riscatto che diventa obbligo in base alle presenze (QUI I DETTAGLI).

Nella giornata di ieri ufficiale l'acquisto di Matias Moreno, preso a 5 milioni di euro dal Belgrano in Argentina.