BOVE, Ecco le condizioni per far scattare l'obbligo

Fonte: Dall'inviato a Milano, Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Edoardo Bove arriverà a breve a Firenze per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Intanto in prestito oneroso con diritto di riscatto per la cifra di 10.5 milioni Ma il diritto è un obbligo a determinate condizioni, ossia qualora il giocatore dovesse raggiungere il 60% delle presenze da minimo 45 minuti.