GOSENS, Ecco quando scatta l'obbligo: il punto

Fonte: Dall'inviato a Milano, Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano altri dettagli relativi all'acquisto di Robin Gosens che passa dall'Union Berlino alla Fiorentina, con il giocatore che sosterrà le visite in Germania. La formula come detto è del prestito oneroso di 750mila euro più sette per il riscatto. Il diritto diventerà obbligo dopo il 50% delle presenze del giocatore da titolare.