GAZZETTA, C'è l'ok di Conte all'operazione Vlahovic

La Gazzetta dello Sport scrive che il ds del Tottenham, Fabio Paratici, ha già gettato le reti in vista dell’estate e i nomi di Dusan Vlahovic e Franck a Kessie spiccano tra la moltitudine dei candidati. Il neo tecnico Antonio Conte ha dato una sorta di autorizzazione per l’operazione relativa all’attaccante viola, considerato il miglior erede di Harry Kane. E se il Manchester City tornasse alla carica per il goleador della nazionale inglese? Logico, allora, che Paratici si stia dando da fare per battere la concorrenza (in particolare) della Juventus nell’asta per il serbo. Il recente summit londinese con Barone e Pradé fotografa quest’offensiva in grande stile.