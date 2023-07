GAZZETTA, C'è l'idea Zapata se partirà anche Jovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport è possibile leggere oggi un focus legato alle possibili idee che ha in attacco la Fiorentina in vista dell'estate. Secondo quanto scrive il quotidiano, ai viola piace in prima battuta Nzola dello Spezia, già allenato in passato da Italiano. Reputato molto forte Dia (Salernitana) anche se con qualche dubbio tattico (può fare la prima punta?) ed economico (costerebbe moltissimo).

Tra i centravanti monitorati però, si registra anche la suggestione Duvan Zapata (Atalanta), profilo diverso dagli altri per età (classe ’91), ma anche per quantità di reti segnate in A. Il colombiano a Bergamo sta benissimo ma l’ultima stagione è stata piuttosto maledetta. Non è comunque considerato incedibile ed il suo nome è girato anche in ambiente viola nel caso in cui nel corso della sessione di mercato dovesse partire anche Luka Jovic.