DAZN, Stop alla doppia utenza per ogni abbonamento

Non sarà più possibile la “concurrency”. Come riporta Il Sole 24 Ore, Dazn sta per mettere fine all’accesso ai contenuti in contemporanea da due device. Contattata dal quotidiano, la piattaforma ha replicato con un “no comment”, tuttavia sarebbero già in partenza le comunicazioni agli abbonati che devono essere informati per avere la possibilità di esercitare il recesso, entro 30 giorni. Di base c’è il voler intraprendere con ancora maggior decisione la lotta alla pirateria, ma anche la necessità di dare una sferzata alla campagna abbonamenti.