CORRIERE DELLO SPORT, Pezzella: solo la Fiorentina

C'è un debutto stagionale tra gli altri, scrive il Corriere dello Sport di oggi, che la Fiorentina attende con impazienza: quello di German Pezzella. Il problema al piede gli ha fatto saltare le prime tre giornate di campionato, ma il suo rientro rappresenta una valenza prioritaria per Iachini, ma anche per se stesso: potrebbe chiudere gli scossoni di mercato, e alcuni dubbi sollevati nelle scorse settimane. Il numero 20 viola ancora non è tornato stabilmente in gruppo, e l'obiettivo è di arrivare gradualmente ad unirsi al gruppo. Il giocatore, a dispetto delle voci, non vede l'ora di tornare in campo, e sui social ha negato la volontà di essere ceduto, anche perché Iachini ha posto una sorta di veto su di lui. Più avanti, poi, si parlerà della possibilità di estendere o meno il contratto con scadenza 2022, seppure l'esito non appaia scontato.