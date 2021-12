CORR. SPORT, Italiano un marziano: ha stravolto i viola

Il Corriere dello Sport menziona Vincenzo Italiano al suo interno per il grande lavoro fatto e addirittura lo definisce un marziano per come ha rivoltato la Fiorentina in cinque mesi. I viola sono un'entità estranea rispetto a quella di un anno fa e i numeri del confronto fanno "spavento". Il vero artefice del nuovo modello Fiorentina è proprio il tecnico gigliato e lo dicono i numeri: logico che i confini del pensiero viola si siano allargati a dismisura con la prospettiva di un'Europa non ancora "identificabile".

Italiano sta ancora lavorando sulla difesa, mentre l'attacco non è certamente un problema e lo testimoniano i 31 gol messi a segno dalla Fiorentina. E c'è una firma ben precisa su questo dato, quella dell'altro marziano di questa squadra ovvero del fenomeno serbo che veste la numero 9 viola, Dusan Vlahovic.