CORR. SPORT, Il commento: "Quel paragone con l'89/90"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è presente l'opinione, a firma di Alberto Polverosi, sui temi principali in casa Fiorentina. Di seguito un estratto: "I numeri della Fiorentina dicono questo: media punti in campionato 1,09 (24 in 22 partite), media nelle due coppe 2,36 (26 punti in 11 partite fra Conference League e Coppa Italia). E ancora: 23 gol segnati in campionato (media 1,04 ogni 90'), 23 gol segnati nelle coppe (media 2,09 ogni 90'). Possiamo aumentare lo stridore di queste cifre a confronto con i dati su Jovic: capocannoniere della Conference League con 6 gol segnati in 392 minuti (media 1 gol ogni 66') e 44° nella classifica dei cannonieri di Serie A con 3 gol in 1.003 minuti (media di 1 gol ogni 344'). Per capirci qualcosa potremmo iniziare dalla considerazione più banale: il livello tecnico della Conference League è inferiore, almeno fino a gli ottavi, alla Serie A. Banale ma in buona parte vero. Una ragione delle due facce viola è comune a quasi tutte le altre italiane impegnate su più fronti. Mourinho fa turn-over in Coppa Italia e vola fuori contro la Cremonese, Sarri un giorno sì e l’altro pure si lamenta per il suo organico ristretto, Inzaghi quando toglie Barella e mette Gagliardini spinge indietro l’Inter, lo stesso accade al Milan. La discontinuità è la base fragile del calcio italiano. E magari a fine stagione scopriremo che la nuova natura della Fiorentina è proprio questa, una squadra da torneo breve, da scontri diretti. E’ qui che trova le motivazioni più forti. Molti a Firenze ricordano una vecchia annata viola, quella dell’89-90, conclusa con una salvezza risicata e con una finale di Coppa Uefa contro la Juventus. Vedremo più avanti se reggerà il paragone".