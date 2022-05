CORR. FIO, Viola devono rinforzarsi: i nomi possibili

Per il direttore sportivo Daniele Pradè è il momento di affrontare le questioni più impellenti sul mercato. Come riportato dal Corriere Fiorentino, sono tante le situazioni da monitorare in casa viola: oltre a Torreira e Milenkovic, il cui contratto scadrà la prossima estate, la partenza verso la Premier di Dragowski e il non riscatto di Piatek impongono la ricostruzione dell'intera spina dorsale.

Roma-Feyenoord è stata una partita interessante per gli osservatori della Fiorentina che hanno tenuto d'occhio un paio di elementi, come il terzino Geertruida e il difensore centrale Senesi, da tempo sul taccuino di Pradè. In porta sono Vicario e Gollini i preferiti, davanti è Belotti il più seguito. Altri profili da tenere d'occhio sono quelli di Mandragora, Schouten, Tameze e obiettivi più importanti come Luis Alberto, senza dimenticare i possibili interessamenti a breve per Igor in difesa.