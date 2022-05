VICARIO, Contatti avviati tra ACF e il suo entourage

Arrivano aggiornamenti in merito alla questione portiere della Fiorentina per il prossimo anno. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it per quanto riguarda Guglielmo Vicario, l’obiettivo numero uno per la porta viola, si sono già tenuti incontri tra la società viola e l’entourage del calciatore di proprietà del Cagliari e nuovi colloqui avverranno dopo la fine del campionato, quando si saprà con certezza se il club sardo militerà in Serie A o in B.