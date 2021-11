COR. SPORT, Vlahovic fa 100 presenze. Sì, ma poi?

Il Corriere dello Sport si interroga: oggi sono 100 presenze in viola, e poi? Dusan Vlahovic taglia, contro la Sampdoria, il prestigioso traguardo della cifra tonda con due zeri a livello di partite giocate con la casacca della Fiorentina e vorrebbe regalarsi un’altra serata speciale, anche se è inevitabile che il pensiero dei tifosi voli immediatamente e sempre al suo futuro. Per quanto ancora Firenze potrà godersi i gol del centravanti serbo? Toccherà soprattutto a Rocco Commisso gestire la questione, dopo che lo stesso presidente viola ha messo sul piatto un rinnovo milionario che il calciatore ha rifiutato, alzando un muro sul prolungamento mentre la Premier, e non solo, continua a impazzire per lui. Intanto, però, mister Vincenzo Italiano se lo gode.