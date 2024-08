COR SPORT, Viola su Kostic. In difesa obiettivo Carboni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Concluso l'affare Nico Gonzalez, Fiorentina e Juventus sono pronte a portare un'altra trattativa. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio infatti viola e bianconeri stano trattando il passaggio a Firenze di Filip Kostic. Giuntoli lo aveva proposto alla viola nell'ambito dell'affare Gonzalez ma la Fiorentina ha voluto una soluzione senza contropartite tecniche per l'argentino interessandosi in maniera separata per il croato che, in uscita dal club bianconero, ha espresso il proprio benestare al trasferimento sulle rive dell'Arno. Giuntoli lo valuta 8 milioni e la formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.

Cambio di rotta invece in difesa. I dirigenti viola non sembrano più intenzionati ad acquistare un giocatore, magari svincolato, di grande esperienza,ma un giovane di prospettiva. Le pretese del Boca Juniors per Valentini rimangono elevate e allora l'argentino arriverà a gennaio, mentre adesso un profilo seguito è quello di Andrea Carboni del Monza. Il centrale classe 2001, che ha un contratto con i brianzoli fino al 2027, potrebbe lasciare la Lombardia per 4 milioni.

Situazione da definire anche sul fronte centrocampista dove non è da escludere a priori il ritorno, ovviamente se la Juventus decidesse di partecipare al pagamento di parte dell'ingaggio, di Arthur. Palladino però vorrebbe un mediano con altre caratteristiche e i dirigenti gigliati stanno continuando a trattare per Bove e Lovric, seppure per entrambi il prezzo sia elevato. Su Casadei invece la pista potrebbe riscaldarsi a fine mercato solo se il Chelsea accettasse la formula del prestito. Come vice Kean ai viola è stato proposto il brasiliano del Vasco Da Gama Rayan Vitor ma Pradè e Goretti non sono convinti. Chissà che non possa esserci un ritorno di fiamma per Djuric.