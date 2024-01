COR.SPORT, Vargas sì ma alle proprie condizioni

© foto di pietro.lazzerini

La trattativa per Ruben Vargas prosegue, con la Fiorentina che vorrebbe dettare le proprie condizioni economiche: il club di Commisso vorrebbe chiudere intorno ai 7/7,5 milioni di euro e non intende spingersi oltre. L’Augsburg, invece, non sembra smuoversi dalla richiesta di 10 milioni. Una distanza colmabile soltanto in apparenza poiché innanzitutto la Fiorentina - come sottolineato dallo stesso Barone - non è disposta a cedere a qualsiasi richiesta; inoltre, sembra che il club toscano non sia convinto al 100% dell’acquisto.

Ecco dunque che se non dovesse arrivare un accordo vantaggioso, la Fiorentina potrebbe virare con forza su Luciano Rodriguez, esterno classe 2003 del Liverpool di Montevideo su cui si sarebbero posati gli occhi anche del River Plate. Anche in questo caso, però, il problema sarebbe di natura economica, perché il ragazzo è valutato 15 milioni e tra i due probabilmente Vargas risponderebbe più a quella prontezza richiesta da Italiano.

Capitolo attacco: difficile che possa concretizzarsi lo scambio Nzola-Dia, dato che l’angolano non vuole lasciare Firenze e la Salernitana non sembra intenzionata a vendere il senegalese. Più facili le partenze di Brekalo e Mina, finiti entrambi nel mirino dell’Olympiakos. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.