COR.SPORT, Italia, adesso sì che siamo alla frutta

"Mondiale, Italia siamo alla frutta. Agli Azzurri il gironcino più difficile" scrive Il Corriere dello Sport commentando l'esito del sorteggio per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Prima la Macedonia del Nord a Roma o a Torino, poi eventualmente una tra Portogallo e Turchia in finale, in trasferta. Italia sfortunata al sorteggio perché si è ritrovata nel gironcino più difficile e affronterà l'eventuale finale in trasferta.