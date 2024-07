COR. SPORT, I motivi dell'addio di Milenkovic

FirenzeViola.it

L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulla situazione di Nikola Milenkovic, scrivendo che il serbo è pronto a partire. Il Nottingham Forest è a un passo, manca veramente poco per l’addio. Il quotidiano spiega che il classe 1997 viene da una stagione in ombra e soprattutto insieme a Nico Gonzalez pesa più di tutti sul monte-ingaggi con il suo stipendio da tre milioni e rotti all’anno. Da qui il guardarsi intorno del club di Commisso per individuare un compratore.