COR. SPORT, Fiorentina da applausi, ecco perché

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport ha analizzato il pari conquistato ieri dalla Fiorentina col Napoli: “Tre giorni per preparare una partita contro la squadra, già capolista, che in 180 minuti aveva segnato 9 gol, mostrando fra l’altro una qualità decisamente superiore alla media. È questa la ragione per cui lo 0-0 del Franchi ha strappato un applauso in più alla Fiorentina e uno in meno al Napoli. […] Se la Fiorentina non fosse stata pronta, attenta, concentrata e agguerrita, avrebbe rischiato di perdere distanze e riferimenti e invece la squadra di Italiano, proprio come era successo a Enschede, ha ribattuto quasi tutti i tentativi del Napoli. La Fiorentina ha un’anima che prende sempre più le sembianze di Milenkovic e Amrabat e il Napoli non è riuscito a svuotarla delle residue energie".