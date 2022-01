COR. SPORT, Ecco gli scenari possibili ora per DV9

Il Corriere dello Sport si immagina quali possano essere gli scenari adesso sul futuro di Dusan Vlahovic. 1) Il braccio di ferro. Commisso non prende in considerazione l’eventuale offerta della Juve e trattiene Vlahovic fino a giugno, rischiando di doverlo lasciar andare a zero un anno dopo. 2) L’operazione va a buon fine, si fa per dire. La Juve presenta l’offerta più allettante (...), partendo necessariamente da un accordo già raggiunto con l’agente del giocatore; accordo fuorilegge poiché il contratto di Vlahovic scade a giugno 2023. Ma così fan tutti, nel calcio delle irregolarità diffuse. In effetti non posso pensare che a sei giorni dalla chiusura del mercato la Juve tenti il colpo senza disporre dell’approvazione - chiamiamola così - del giocatore. 3) Finisce a schiaffi. Metaforici. Dusan forza la mano e si torna al punto 1. Commisso è uomo di cuore ma soprattutto di fegato. 4) Nothing to declare. La Juve ci ripensa e resta così com’è. Dusan non si muove da Firenze fino a giugno 2023 e sei mesi prima Ristic diventa milionario. 5) Ad ogni modo la Fiesole la senti tu.