COR SPORT, Di nuovo in campo i fedelissimi. Torna Cataldi

La Fiorentina ripartirà dopo la pausa nazionali dalla insidiosa trasferta del Sinigaglia contro il Como. Raffaele Palladino, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, si affiderà ai suoi fedelissimi per battere i lariani e raggiungere la settima vittoria consecutiva in campionato. Con il rientro di Cataldi il tecnico campano potrà scegliere se riproporre, con l'ex Lazio in campo, la Fiorentina vista contro il Milan, oppure quella ammirata contro Genoa, Torino e Verona. Insomma che giochi o meno da titolare Cataldi, Palladino darà continuità alla formazione tipo vista in campionato a partire dal secondo tempo contro la Lazio del 22 settembre scorso.

L'unico dubbio riguarda quindi la posizione di Bove, se giocherà Cataldi agirà in coppia con l'ex Lazio in mediana, sennò partirà dalla sinistra a discapito di Sottil. Anche perché Palladino non vuole sperimentare in campionato e Gudmundsson, nonostante sia tornato ad allenarsi con il gruppo, non è ancora pronto per giocare ed è rimasto a Firenze. Il resto della formazione è sempre la stessa, con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens davanti a De Gea e Adli in mediana. A supporto della prima punta, che ovviamente sarà Moise Kean, ci saranno Colpani, a destra, Beltran, in mezzo, e uno tra Bove e Sottil a sinistra.