COR. SPORT, Derby a Italiano. La Viola interrompe la serie

"Jens Odgaard ha interrotto, al minuto 14 del secondo tempo, la cavalcata straordinaria della Fiorentina, che non perdeva dal 15 settembre a Bergamo contro l’Atalanta e aveva alle spalle 8 vittorie di fila. C’è da dire che, se nel campionato passato sempre al Dall’Ara il gol del danese aveva chiuso la partita, con quello di ieri ha evidenziato ancora di più le difficoltà con le quali la Viola aveva convissuto dall’inizio della ripresa, quando è come se ci fosse stata solo una squadra in campo, il Bologna". Il Corriere dello Sport-Stadio apre così le sue pagine dedicate all'analisi della sfida del Dall'Ara tra Bologna e Fiorentina terminata 1-0 in favore dei felsinei. Dopo un primo tempo equilibrato la ripresa è stata un monologo rossoblu. La formazione di Italiano, grazie all'abilità dei suoi trequartisti e attaccanti, ha messo in difficoltà i viola, facendo compiere due ottime parate a De Gea e poi segnando con Odgaard.

La Fiorentina, con in panchina Citterio al posto di Palladino colpito dalla morte della madre Rosa, nel primo tempo ha avuto le occasioni migliori. Con Gudmundsson, su cui poteva essere fischiato rigore per un presunto fallo di Skorupski, e con Cataldi che impegna il portiere polacco dopo una bella azione in verticale. Nella ripresa la squadra di Italiano ha espresso al massimo il calcio del suo allenatore andando ad aggredire alto i viola e togliendoli la possibilità di palleggiare. Una volta sotto di un gol, e con i cambi, la Fiorentina ha fabbricato un mezzo assalto, più con il cuore che con la testa ma alla fine il Bologna ha retto.