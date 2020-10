COR. FIO., Si presenta Callejon, il Mr Wolf viola

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, José Maria Callejon a Napoli ha lasciato il cuore e si è affermato quale uno dei migliori esterni in Serie A. Ma adesso lo spagnolo vuole scrivere una nuova pagina della propria carriera a Firenze, con tutta la sua classe e personalità mostrate anche nella conferenza stampa di presentazione quando sollecitato su Federico Chiesa: "Non mi piace essere l’erede di nessuno, siamo diversi - ha detto irrigidendosi un po' -. Lui ha la carriera davanti ma io vengo qui a fare il mio lavoro, sono un altro giocatore, se dovrò fare il suo ruolo in campo o no non importa: darò comunque il massimo". E poi anche la doverosa domanda sul possibile assetto tattico, in cui Callejon potrebbe dover agire come quinto a centrocampo. Tuttavia la cosa non sembra preoccuparlo: "A Napoli non ho mai giocato con il 3-5-2, ma non credo sarà un problema: se dovrò fare il quinto a destra lo farò, uguale se dovrò giocare da punta. Farò cosa mi chiederà l’allenatore".