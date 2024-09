COR.FIO., Palladino, linea italiana: tanti viola del Belpaese

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Empoli-Fiorentina sarà un match fortemente azzurro, in chiave nazionale compresa anche l'Under 21. Si sofferma sul tema il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, che specifica come siano già 13 i giocatori italiani fin qui schierati sia da D’Aversa (su 27 totali) che da Palladino (su 26) in tutte le competizioni. Per quanto riguarda la truppa viola, si tratta di un dato rinforzato dall'ultimo mercato, fatto a forti tinte azzurre: non un caso, insomma, che 6 - Kean, Biraghi, Ranieri, Colpani, Mandragora e Comuzzo - dei 10 più utilizzati siano figli del Belpaese. Un numero, ad ogni modo, destinato ad accentuarsi: merito di giocatori come Cataldi e Bove, arrivati sì a stagione ampiamente iniziata, ma in grado di scalare con celerità le gerarchie di Palladino. Per la Fiorentina sono 11 i gol segnati in queste prime sette uscite stagionali, 6 dei quali firmati da calciatori italiani, grazie alle 4 reti di Kean e alle singole segnature di Biraghi e Sottil.

Inoltre - specifica il quotidiano, Palladino non è mai sceso sotto i 7 italiani schierati dal primo minuto e non ha mai superato la quota di 5 stranieri in campo, nelle proprie formazioni titolari: solo il Cagliari, con 4, ha registrato numeri più bassi in tutto il campionato.