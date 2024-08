COR.FIO., Lunedì incontro Nico-Pradè. Intanto Dea al lavoro

FirenzeViola.it

Anche il Corriere Fiorentino prende in consegna il tema Nico Gonzalez e scrive come l'argentino sia atteso a Firenze per lunedì 5 agosto. Giorno in cui andrà in scena un faccia a faccia tra il giocatore e Daniele Pradè. Come riporta il quotidiano infatti, nonostante l'ex Stoccarda abbia aperto al trasferimento all'Atalanta o alla Juventus, il direttore sportivo viola vuole prima incontrare personalmente il ragazzo: se sarà lui stesso a chiedere la cessione, il club non si opporrà.

Su questo, il quotidiano aggiunge come da Bergamo stiano studiando un'offerta comprendente il cartellino di Juan Musso. Un’ipotesi che i viola non prenderebbero di certo in considerazione visto che per sedersi, pur non essendoci veti, si parte da una valutazione vicina ai 40 milioni. Senza dimenticare l’Atletico Madrid e soprattutto la Juventus, che anche ieri ha avuto contatti con l’entourage del giocatore per sondare il terreno.