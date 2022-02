COR. FIO., L'opinione: "Joker, Rocco si chieda perché"

Sul Corriere Fiorentino è presente un fondo a cura di Roberto De Ponti su Rocco Commisso: “I Della Valle ci avevano messo diciassette anni, dopo una contestazione tutt’altro che sotterranea durata tre, per dire che ne avevano abbastanza e che erano disposti a cedere la Fiorentina. Rocco Commisso ne ha impiegati appena due e mezzo per arrivare quasi alla stessa conclusione. […] Però se un poster che la raffigurava con le fattezze di Joker — di pessimo gusto, per la verità — appeso alla balaustra del Ponte Vecchio l’ha messa giustamente di cattivo umore, dovrebbe anche chiedersi come si è arrivati a questo clima di veleni. Se si cerca un nemico a tutti i costi, alla fine i nemici si trovano davvero. […] Capita, dottor Commisso, è capitato anche a diversi suoi illustri predecessori. Si faccia raccontare che cosa è successo in piazza Savonarola il 17 maggio 1990, i tifosi fiorentini se lo ricordano bene”.