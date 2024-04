COR.FIO, Italiano chiede spinta al pubblico. Palleggio o attacco?

FirenzeViola.it

Oggi o mai più. O dentro o fuori. Il diktat ormai è questo, è bene farci l'abitudine. Vale per questo quarto di finale di Conference col Viktoria Plzen, varrà la settimana prossima nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta e anche in campionato ormai il margine d’errore è ridotto praticamente a zero. Lo ribadisce il Corriere Fiorentino, che evidenzia come lo stesso Italiano ieri abbia voluto ribadire più volte di aspettarsi una Firenze che mette da parte qualsiasi altro pensiero che non sia quello di star vicino alla squadra.

In questo senso la vendita dei biglietti è arrivata a poco meno di 20mila, quindi con una buona risposta da parte del pubblico. Sul campo però toccherà ai giocatori e nonostante la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati inizi a farsi sentire (e per questo il mister si porterà dietro fino all’ultimo un paio di dubbi pesanti) e da loro Italiano si aspetta il massimo. Proprio pe oggi, sta al tecnico scegliere se puntare più sul palleggio (e quindi su uno come Arthur per intendersi) o se privilegiare la struttura e la capacità di attaccare l’area di rigore di gente come Mandragora o, in alternativa, anche Barak.