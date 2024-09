COR. FIO., Gudmundsson oggi a Firenze. Domenica...?

© foto di pietro.lazzerini

Come riportato questa mattina dal Corriere Fiorentino, ieri mattina Albert Gudmundsson si è presentato al tribunale distrettuale di Reykjavik per l'apertura del processo per presunte molestie sessuali che lo vede coinvolto. La denuncia della ragazza, relativa a fatti accaduti nell'estate del 2023, inizialmente era stata archiviata, poi il caso è stato riaperto per il ricorso fatto, e accettato, dall'accusa. Il nuovo numero 10 viola si è presentato in tribunale, accompagnato dall'avvocato, in silenzio affermando solo di dichiararsi innocente. L'islandese ha deposto ieri mattina in aula, mentre oggi non si è presentato in tribunale per la seconda udienza.

L'ex Genoa ha risposto alle accuse riguardanti l'articolo 194 del codice penale islandese che prevede, in caso di colpevolezza, una pena graduale da un anno a 16 anni di carcere. Oltre alla punizione carceraria i legali della ragazza hanno richiesto un risarcimento pecuniario di circa 20mila Euro. Secondo le disposizioni della legge islandese entro e non oltre l'11 di ottobre sapremo il verdetto del giudice. Gudmundsson oggi farà rientro a Firenze e domani potrà svolgere la rifinitura in vista della sfida di Bergamo e conoscere di persona il presidente Rocco Commisso.