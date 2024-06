COR. FIO., Bonaventura, a breve l'incontro: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla trattativa per il rinnovo di Giacomo Bonaventura e scrive che, per via del monte stipendi da rispettare e del numero ridotto di partite ad alto livello che il giocatore 35enne potrà garantire, l’intenzione è di prolungargli il contratto ma mettendo sul piatto una proposta economica al ribasso rispetto al milione e mezzo più bonus dell’accordo ormai in scadenza. Resta da capire quale sarà la reazione del centrocampista anche se già durante i mesi scorsi aveva lasciato intendere di aspettarsi la conferma dell’ingaggio attuale.

La prossima settimana è previsto un incontro con la Fiorentina. A favore del giocatore, ci sarebbe anche il parere di Palladino.