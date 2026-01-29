Il Torino offre Biraghi per Ranieri. CorSport: "C'è il no dei viola"
Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che l'agente di Luca Ranieri è in cerca di una nuova destinazione per il difensore classe 1999, che vuole scendere in campo con più continuità dopo aver perso il posto da titolare a Firenze. Il Torino è interessato, ma lo prenderebbe solo inserendo nell'operazione una contropartita. Tra i giocatori offerti alla Fiorentina - come anticipato - ci sono Saba Sazonov e Cristiano Biraghi. Su quest'ultimo in particolare la dirigenza viola ha messo il veto in quanto già ben equipaggiata sulla fascia sinistra.
Per Ranieri la richiesta è di 8-10 milioni in contanti. E più il tempo passa, più la sua cessione diventa difficile.
