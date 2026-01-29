Il ricordo di Commisso. CorFio: "RBC resterà fino a fine stagione"
FirenzeViola.it
Il Corriere Fiorentino si sofferma sul marchio speciale “RBC”, presente sulle maglie viola per ricordare il patron Rocco B. Commisso scomparso il 17 gennaio. Quel simbolo che affianca il giglio di Firenze e la “V” (di “Viola”, nata nell’era Commisso) resterà sulle divise da gioco per tutte le prossime partite di Serie A (ma non di Conference). Un piccolo omaggio a Rocco, ma se ne aggiungeranno molti altri. Soprattutto in vista dell’ormai vicino centenario viola di agosto.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
Copertina
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
Angelo GiorgettiLe promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com