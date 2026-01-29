Il ricordo di Commisso. CorFio: "RBC resterà fino a fine stagione"

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul marchio speciale “RBC”, presente sulle maglie viola per ricordare il patron Rocco B. Commisso scomparso il 17 gennaio. Quel simbolo che affianca il giglio di Firenze e la “V” (di “Viola”, nata nell’era Commisso) resterà sulle divise da gioco per tutte le prossime partite di Serie A (ma non di Conference). Un piccolo omaggio a Rocco, ma se ne aggiungeranno molti altri. Soprattutto in vista dell’ormai vicino centenario viola di agosto.