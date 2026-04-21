La Curva Fiesole contro lo stop alla fanzine: “Controlli preventivi inaccettabili"
Con un messaggio pubblicato su Instagram, la Curva Fiesole denuncia quanto accaduto prima di Fiorentina-Inter: lo stop alla distribuzione della storica fanzine Fuori dal Coro. Un episodio che ha spinto il cuore del tifo viola a esporsi con toni duri: "La Fanzine Fuori dal Coro è ormai da più di un decennio un punto fermo per tantissime persone in Curva Fiesole e non solo. Prima di Fiorentina-Inter, però, le centinaia di copie della fanzine non sono state fatte entrare nello stadio per la normale distribuzione. La motivazione è stata che i contenuti della fanzine devono essere sottoposti a un controllo preventivo da parte delle autorità.
Fa sorridere che delle idee incutano così tanto timore, tanto da dover essere censurate, segno che siamo sulla strada giusta. Non prenderemo neppure in considerazione il fatto di sottoporre ciò che pensiamo e i valori in cui crediamo al giudizio arbitrario di un'autorità. Motivo per cui la distribuzione della fanzine cambierà nei modi che verranno comunicati a breve".
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