Harrison insidia Parisi per un posto da titolare: l'italiano però resta favorito
Redazione FV

In vista della sfida che andrà in scena tra meno di tre ore, ossia quella tra Como e Fiorentina, detto dell'assenza di Gudmundsson, lo scenario più probabile è che in attacco Paolo Vanoli voglia confermare Solomon sulla fascia sinistra e uno tra Parisi ed Harrison a destra, con l'italiano fino a ieri favorito. È questo infatti uno dei principali ballottaggi di formazione di oggi. Davanti invece, ovviamente, spazio a Moise Kean.

Curiosità: oggi la Fiorentina giocherà con la quarta maglia, quella arancione usata una sola volta in campionato, ovvero nel ko casalingo per 2-1 con il Verona. Lo riporta La Nazione.