Gudmundsson e Rugani out a Como: Vanoli punta ad averli con il Pisa
FirenzeViola.it
Albert Gudmundsson, come ormai noto da ieri, non sarà oggi presente al Sinigaglia per la sfida contro il Como. L'islandese non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia. Vanoli ha provato a reintegrarlo in gruppo durante la settimana, ma il ragazzo sente ancora dolore e per questo lo staff viola ha deciso di lasciarlo a riposo.
L’obiettivo è quello di averlo al 100% per il prossimo turno di campionato contro il Pisa. Discorso simile, sottolinea La Repubblica, anche per Daniele Rugani, che continua a portarsi dietro l’infortunio al polpaccio patito a dicembre con la Juventus. Per lui la prima partita in viola potrebbe essere quella di lunedì 23 contro i nerazzurri.
