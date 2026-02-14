Novità in difesa contro il Como? Per il CorSport: "Ranieri è da tenere d'occhio"

Novità in difesa contro il Como? Per il CorSport: "Ranieri è da tenere d'occhio"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Oggi al Sinigaglia alle ore 15 contro il Como, il tecnico viola Paolo Vanoli è pronto a riproporre il suo 4-1-4-1 d’ordinanza. Tra i pali giocherà De Gea, davanti a lui Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens. Da tenere d’occhio Ranieri, che comunque proverà a insidiare l'allenatore. Posto fisso per Fagioli nel ruolo di vertice basso a centrocampo.

Sulla fascia destra ecco Parisi, mentre nel mezzo si scaldano Mandragora e Ndour, quest’ultimo favorito su Brescianini. Sulla corsia di sinistra spazio a Solomon. Là davanti, unica punta, il solito Kean
 