Dal mercato al campo: la Fiorentina ritrova Baturina dopo il no del Como a gennaio

Ci sono trattative di mercato che si chiudono in fretta e altre che restano sospese, come promesse mai mantenute. Quella tra la Fiorentina e Martin Baturina appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Già nell’estate 2024, sottolinea La Nazione, il club viola aveva fatto sul serio: con Daniele Pradè alla guida dell’area tecnica, erano stati messi sul tavolo 14 milioni più bonus per convincere la Dinamo Zagabria a lasciar partire il talento croato. La risposta, però, fu netta: richiesta di 20 milioni, ritenuta eccessiva dalla società di Rocco Commisso. Affare saltato, almeno ufficialmente.

In realtà, l’interesse non si è mai spento. Un retroscena emerso di recente ha raccontato di un nuovo tentativo viola all’inizio dell’ultima sessione invernale, quando il classe 2003 non era ancora entrato stabilmente nelle rotazioni di Cesc Fàbregas al Como. Anche in quell’occasione, però, il club lariano ha fatto muro: risposta secca, nessuna apertura.Da quel momento in avanti, Baturina ha iniziato a incidere con continuità, trasformando il suo potenziale in rendimento concreto. E oggi pomeriggio, al Sinigaglia, la storia si arricchisce di un nuovo capitolo: per la prima volta il croato si troverà di fronte la squadra che più di tutte ha provato a portarlo a Firenze. Un incrocio che sa di occasione mancata e di sfida ad alta tensione.