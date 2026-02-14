Fiorentina, difesa da registrare: fuori casa i viola subiscono (quasi) sempre gol

Sotto la gestione di Paolo Vanoli, i viola hanno sempre subito gol in trasferta. Più in generale, nelle ultime 19 partite di Serie A sono riusciti a mantenere la porta inviolata soltanto una volta, incassando complessivamente 32 reti, con una media di 1,7 a partita. Dall’inizio di ottobre sono la squadra che ha collezionato meno clean sheet nella massima serie: un problema tutt’altro che secondario. Inoltre, anche questa volta il reparto arretrato non potrà contare su Daniele Rugani, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio al polpaccio rimediato contro la Juventus a dicembre. Lo riporta Tuttosport.