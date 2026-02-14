Fiorentina, occhio ai minuti finali: 10 i punti persi e il Como sa come far male
FirenzeViola.it
Stando alle statistiche, quella di oggi al Sinigaglia tra Como e Fiorentina è una gara che mette a confronto due squadre che hanno un rapporto totalmente opposto con la gestione dei minuti finali delle partite. Repubblica infatti rimarca stamani come la Fiorentina sia una delle squadre che ha subito di più reti nei minuti finali di gara, dove ha perso dieci punti, il Como invece è una di quelle che segna di più nell’ultima parte di partita. È per questo che ai ragazzi di Paolo Vanoli serviranno testa e concentrazione oltre il recupero, caratteristiche mancate per tutto questo campionato.
Pubblicità
Rassegna stampa
Como e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregasdi Alberto Polverosi
Le più lette
2 Como-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Gosens, Parisi alto a destra, in mezzo ballottaggio Ndour-Brescianini
3 Como e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
Copertina
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
Lorenzo Di BenedettoVanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi modo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com