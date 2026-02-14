Fiorentina, occhio ai minuti finali: 10 i punti persi e il Como sa come far male

vedi letture

Stando alle statistiche, quella di oggi al Sinigaglia tra Como e Fiorentina è una gara che mette a confronto due squadre che hanno un rapporto totalmente opposto con la gestione dei minuti finali delle partite. Repubblica infatti rimarca stamani come la Fiorentina sia una delle squadre che ha subito di più reti nei minuti finali di gara, dove ha perso dieci punti, il Como invece è una di quelle che segna di più nell’ultima parte di partita. È per questo che ai ragazzi di Paolo Vanoli serviranno testa e concentrazione oltre il recupero, caratteristiche mancate per tutto questo campionato.