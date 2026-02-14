A Como con i titolarissimi: Vanoli rimanda il turnover alla Conference

Niente turnover per Paolo Vanoli: il tecnico viola, secondo il Corriere Fiorentino, confermerà il 4-1-4-1 già visto anche in Coppa Italia contro lo stesso Como, rimandando invece le rotazioni al match di Conference in Polonia. Pochi dubbi di formazione: Solomon partirà titolare al posto dell’acciaccato Gudmundsson, mentre Parisi giocherà da esterno alto sulla destra grazie al rientro in difesa di Gosens. A centrocampo, Fagioli agirà in mezzo e Ndour è favorito su Brescianini per affiancare Mandragora.

In difesa, davanti a De Gea, i centrali saranno Pongracic e Comuzzo, con Dodò terzino destro. In attacco, confermato Kean come punta centrale.