Nessun ultimatum, ma a Como serve una svolta. Tuttososport: "Vanoli ti salvi?"

Questa mattina Tuttosport, in vista di Como-Fiorentina, lancia un titolo che pone un forte focus sul futuro di Paolo Vanoli, legato ovviamente come tutti gli allenatori ai risultati: "C'è una viola da fare rifiorire. Vanoli ti salvi?". Il quotidiano poi aggiunge in merito: "Comincia da oggi un trittico di gare che può dire molto in chiave salvezza per la Fiorentina e sul futuro di Paolo Vanoli. Nessun ultimatum è stato lanciato anche se, classifica alla mano, è inevitabile per dirigenti e tifosi aspettarsi quel cambio di passo appena intravisto all'inizio dell'anno.

Il tempo passa, le partite diminuiscono, le rivali non aspettano: urge, quindi cercare e soprattutto concretizzare quello scatto necessario per provare ad allontanarsi dalla zona rossa. Le brutte figure non sono ammesse a nessun livello come ha fatto capire il neo responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici. Finora Vanoli è stato difeso dalla società al di là delle voci sui vari De Zerbi e Maresca, ma da oggi, pur contro un Como in corsa per l’Europa, due volte vincitore sulla Fiorentina in questa stagione per 2-1 e per 3-1, il tecnico di Varese deve dimostrare di aver apportato i necessari correttivi a partire dalla fase difensiva".