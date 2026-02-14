Chance da titolare per Ndour a Como? Ecco cosa è emerso dalla rifinitura
Una delle novità di formazione, per la Fiorentina impegnata alle ore 15 di oggi al Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas, potrebbe essere rappresentata da Cher Ndour, i cui muscoli potrebbero risultare molto utili contro un centrocampo leggero e tecnico come quello comasco. Paolo Vanoli lo ha provato durante la rifinitura di ieri tra i titolari, ed è per questo che il classe 2004 ad ora parte leggermente avanti nel ballottaggio con Brescianini.Lo riporta La Repubblica.
Como e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregasdi Alberto Polverosi
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
Lorenzo Di BenedettoVanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi modo
