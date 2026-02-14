Chance da titolare per Ndour a Como? Ecco cosa è emerso dalla rifinitura

Chance da titolare per Ndour a Como? Ecco cosa è emerso dalla rifinitura
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:45
di Redazione FV

Una delle novità di formazione, per la Fiorentina impegnata alle ore 15 di oggi al Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas, potrebbe essere rappresentata da Cher Ndour, i cui muscoli potrebbero risultare molto utili contro un centrocampo leggero e tecnico come quello comasco. Paolo Vanoli lo ha provato durante la rifinitura di ieri tra i titolari, ed è per questo che il classe 2004 ad ora parte leggermente avanti nel ballottaggio con Brescianini.Lo riporta La Repubblica.