Vanoli si affida a Kean, per La Gazzetta: "Moise è la speranza della Fiorentina"

vedi letture

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, nel parlare di Fiorentina e nell'avvicinarsi alla sfida contro il Como, incentra la sua attenzione sul duello tra i centravanti delle due squadre. "Douvikas guida il sogno Como Kean speranza della Fiorentina", questo il titolo della rosea che poi su Moise aggiunge: "Nella scorsa stagione, il centravanti della Nazionale ha trascinato i compagni verso i piani alti con i suoi 19 gol in campionato (e 25 complessivi), quest’anno è fermo a 6 ma tra chi lotta per sopravvivere nessuno ha un potenziale carico di gol così nutrito. “Potenziale” però è la parola chiave: Kean non sta avendo la stessa spietata percentuale realizzativa del 2024-25.

Anzi. Segna molto meno di quanto dovrebbe: appena 6 reti a fronte di 12,64 xG, record negativo di -6,64.Resta però lui la grande speranza di Paolo Vanoli. Nella stagione scorsa: al Sinigaglia, vinse la Fiorentina 2-0, e il secondo gol fu proprio di Kean".