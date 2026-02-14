Da Como: "Contro la Fiorentina oggi è obbligatorio fare tre punti"

vedi letture

Como-Fiorentina è alle porte e sulle rive del lago c'è l'acquolina alla bocca per portare a casa tre punti e proseguire nell'ottimo cammino di questo campionato di Fabregas e dei suoi giocatori. Dopo l'entusiasmo per la vittoria in Coppa Italia, subito in campo per una gara che avrà un grande peso sulla classifica e anche per questo l'allenatore non farà tanto turnover, anzi.

Straordinari a centrocampo per Perrone mentre l'unico che potrebbe riposare è in difesa, Ramon, con Diego Carlos pronto ad affiancare Kempf. La Provincia - quotidiano di Como - non ha dubbi: contro la Fiorentina è obbligatorio per i lariani portare a casa tre punti.