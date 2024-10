GUDMUNDSSON, Oggi la sentenza: ecco cosa rischia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Albert Gudmundsson è arrivato il giorno della sentenza. Come scritto questa mattina da La Nazione, verso le 14:45 italiane circa, il tribunale di Reykjavík emetterà il proprio giudizio dopo che lo scorso 12 dicembre il calciatore si era presentato in aula ribadendo la propria innocenza verso l'accusa di "cattiva condotta sessuale" che lo vede coinvolto, per alcuni fatti risalenti all'estate 2023.

Per il quotidiano, si legge, gli scenari possono essere molteplici. L'art. 164 del codice penale islandese in materia di rapporti sessuali dice che: "Chiunque abbia rapporti o altri rapporti sessuali con una persona senza il suo consenso è colpevole di stupro ed è punito con la reclusione da un minimo di un anno o massimo di 16 anni". Chiaramente, precisa il giornale, molto dipenderà dalle prove fornite. Si va dall'assoluzione, alla condanna fino ad un risarcimento economico. Ciò che è (quasi) certo è che difficilmente il processo finirà oggi, dato che se Gudmundsson o la ragazza non si riterranno soddisfatti potranno fare ricorso entro 4 settimane.