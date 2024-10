GUDMUNDSSON, E l'infortunio che ebbe anche Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

I curiosi casi della vita e del calcio hanno fatto sì che l'infortunio occorso ad Albert Gudmundsson dopo pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Lecce sia lo stesso accaduto a Nico Gonzalez nel novembre del 2023. Lo sottolinea stamani il Corriere Fiorentino che spiega come per l'argentino si sia trattato di un infortunio un po' più grave visto che si parlava di una lesione di secondo grado, quindi di entità superiore rispetto a quella dell'islandese. Nella fattispecie, Nico riuscì ad accorciare i tempi del recupero e dopo il mondiale in Qatar tornò in campo in 7 gennaio, a 50 giorni esatti dall'infortunio.