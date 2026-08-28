Calciomercato Mandragora-Njie, obiettivi di Toro e Viola non per forza legati fra loro: il punto

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Torino e Fiorentina hanno avuto contatti nelle scorse ore per i due calciatori, che non per forza sono destinati a uno scambio

Rolando Mandragora e Alieu Njie sono i due giocatori più chiacchierati delle ultime ore sul fronte Torino-Fiorentina. Da ieri sera si parla di un ipotesi di scambio tra i due giocatori che sono stati cercati rispettivamente dalle due società, ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione si tratta di due operazioni che non sono necessariamente legate fra loro.

Mandragora-Torino, i granata lo rivogliono

Il centrocampista è un profilo graditissimo alla dirigenza granata, che ha già manifestato ai viola l'intenzione di agire concretamente per riportarlo a Torino. Il club di Cairo vede in Mandragora un obiettivo vero e proprio e ha già preso contatti con la Fiorentina per sondare il terreno e manifestare la volontà di provare a prenderlo negli ultimi giorni di mercato: il giocatore conosce già bene l'ambiente e la squadra di Abate necessita di rinforzi a metà campo senza che siano operazioni troppo onerose, l'occasione può essere delle migliori.

Njie, Paratici lo apprezza

Dall'altra parte Njie, obiettivo di mercato della Fiorentina non per forza legato all'ex di turno. Il ds Paratici, nei contatti delle scorse ore col Toro per lo stesso Mandragora ha palesato interesse per l'esterno d'attacco classe 2005 ma non si è parlato di uno scambio di cartellini. Lo svedese è un profilo gradito alla dirigenza viola e il suo prezzo è in linea col budget che intendeva stanziare per chiudere il tanto desiderato esterno offensivo rimanente. Quel che filtra da più parti è che entrambe le ipotesi siano in piedi e possano effettivamente prendere corpo nelle prossime ore, ma non necessariamente collegate tra loro.