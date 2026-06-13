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Galloppa lascia la Fiorentina, il saluto del club: "Oltre lo scudetto: uomo di valore"
FirenzeViola.it
Con un lungo post social, la Fiorentina saluta Daniele Galloppa. Campione d'Italia quest'anno alla guida della Primavera, dopo tre anni con l'Under 20 e un passato nelle giovanili del club, l'allenatore lascia Firenze per tentare il salto nel grande calcio. Lo aspetta verosimilmente il Modena, come raccontato su queste pagine, ma il suo nome resterà per sempre nella storia viola. Ecco il saluto, con post in calce:
"Buona fortuna Mister Galloppa️
La Fiorentina saluta con grande affetto Mister Daniele Galloppa e gli augura di intraprendere un percorso ricco di soddisfazioni nella sua nuova avventura professionale.
Dal 2020 ha allenato le giovanili viola, dopo una lunga carriera da calciatore professionista, e dal 2023 ha guidato la squadra Primavera, vincendo la Coppa Italia nella sua prima stagione, raggiungendo la finale del campionato in quella successiva e vincendo il tricolore il 28 maggio 2026, dopo una stagione sempre ai vertici della classifica. Un titolo che alla Fiorentina mancava da 43 anni. Le sue doti come tecnico sono sempre state affiancate da una grande e spiccata umanità e capacità di parlare ai ragazzi, facendo crescere sempre sotto tutti i punti di vista i talenti del vivaio viola, molti dei quali sono approdati ora al calcio professionistico.
Il Presidente Giuseppe B. Commisso e sua madre Catherine vogliono ringraziare profondamente Daniele, uomo di valore e professionista di grande qualità, capace di far vivere la gioia dello scudetto Primavera della Fiorentina, proprio al Rocco B. Commisso Viola Park".
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