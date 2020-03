GONZALO, Viola, tieni Pezzella. Vedrai, sarai forte

Lunga intervista all'ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez questa mattina sulle pagine de La Nazione. Ecco le parole più importanti dell'argentino, che da Buenos Aires sta vivendo con apprensione quello che sta accadendo in Italia e in Europa alla luce della pandemia da coronavirus: "Io e la mia famiglia stiamo bene: siamo chiusi in casa da qualche settimana e l’Argentina non sta registrando numeri di contagio alti. So bene che per uno sportivo è una cosa difficile da ammettere ma nella vita ci sono cose molto più importanti del calcio: la salute è essenziale. Adesso si deve pensare solo a quella. Lo sport, lo dico chiaro, può aspettare. Per questo credo che rinviare le maggiori manifestazioni al 2021 sia stato giusto. Pezzella? Non lo conosco molto ma tramite amici ho saputo che sta bene. Leggo che il suo futuro è in bilico ma penso che German sia un giocatore importante per la Fiorentina: ha esperienza, gioca in Nazionale (credetemi, non è facile) e traspare sempre la sua voglia di vincere. È importante che resti in viola, può dare ancora tanto. I viola? Quante cose sono successe in questi mesi: è stato un anno strano, con tanti cambiamenti. La gente aveva perso la voglia di andare allo stadio e penso che servisse un passaggio di proprietà. Per fortuna è tornato un grande ds come Pradè ma ora serve tempo per permettere a Commisso di far bene. I tifosi abbiano pazienza, verrà costruita una Fiorentina forte”.